Гвардиола прокомментировал победу над "Шахтером" в ЛЧ

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Гвардиола прокомментировал победу над "Шахтером" в ЛЧГлавный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о победе команды над "Шахтером" (3:0) в матче Лиги Чемпионов. 

"Мы превосходно смотрелись в этом матче, особенно в первом тайме. Ребята показали отличную игру, создали множество моментов. "Шахтер" поддавливал во втором тайме. Было непросто контролировать их игру, но как только мы возвращали себе мяч, так сразу создавали хорошие моменты. 

3:0 в гостях – это потрясающий результат. Мы проиграли первый матч "Лиону", но поправили дела благодаря победам в Германии и здесь. Теперь все снова в наших руках", – сказал Гвардиола. | soccernews.ru

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