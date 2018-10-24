Гвардиола прокомментировал победу над "Шахтером" в ЛЧ
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о победе команды над "Шахтером" (3:0) в матче Лиги Чемпионов.
"Мы превосходно смотрелись в этом матче, особенно в первом тайме. Ребята показали отличную игру, создали множество моментов. "Шахтер" поддавливал во втором тайме. Было непросто контролировать их игру, но как только мы возвращали себе мяч, так сразу создавали хорошие моменты.
3:0 в гостях – это потрясающий результат. Мы проиграли первый матч "Лиону", но поправили дела благодаря победам в Германии и здесь. Теперь все снова в наших руках", – сказал Гвардиола. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Менотти прокомментировал информацию о возвращении Месси в сборную
-
Паредес прибыл в ПСЖ для подписания контракта
-
Неджентльменское поведение. Шесть скандалов сэра Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед»
-
Он встанет и пойдет дальше: отец Неймара мощно высказался о грубой игре против сына
-
Аршавин впервые сыграет за сборную России на Кубке Легенд
Лента новостей
-
Стало известно, какая зарплата будет у Паредеса в ПСЖ
-
"Боруссия" готова продать японского игрока за 2-3 миллиона евро
-
"Валенсия" - "Вилярреал": видеотрансляция матча 21-го тура чемпионата Испании
-
Очень неприятно: Спаллетти прокомментировал возможный уход топ-игрока
-
"Интер" близок к подписанию защитника "Саутгемптона"
-
Не вижу логики: Жорди Альба высказался о возможно возвращении Неймара в "Барселону"
-
"Милан" - "Наполи": ведеотрансляция битвы Гаттузо и Анчелотти
-
2
Менотти прокомментировал информацию о возвращении Месси в сборную
-
Касерес прибыл на медосмотр в "Ювентус"
-
Паредес прибыл в ПСЖ для подписания контракта
-
"Валенсия" продолжает вести переговоры о трансфере игрока "Вест Хэма"
-
"Тоттенхэм" недоволен попытками "Реала" переманить игрока
-
"Интер" планирует расстаться с хорватским полузащитником
-
Хосеп Гвардиола поделился мнением о трансферном рынке
-
"Спартак" отправится на командный ужин с Федуном
-
У меня все замечательно: Ещенко рассказал о ходе восстановления после операции на колене
-
Мы играем с улыбкой: Погба высказался о победном матче против "Арсенала"
-
Аршавин вышел на поле против Катара
-
Неджентльменское поведение. Шесть скандалов сэра Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед»
-
Он встанет и пойдет дальше: отец Неймара мощно высказался о грубой игре против сына
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|6
|13
|2
|Атлетико Мадрид
|6
|13
|3
|Клуб Брюгге
|6
|6
|4
|Монако
|6
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|14
|2
|Тоттенхэм
|6
|8
|3
|Интер Милан
|6
|8
|4
|ПСВ
|6
|2
|Группа C
|М
|О
|1
|ПСЖ
|6
|11
|2
|Ливерпуль
|6
|9
|3
|Наполи
|6
|9
|4
|Црвена Звезда
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Порту
|6
|16
|2
|Шальке
|6
|11
|3
|Галатасарай
|6
|4
|4
|Локомотив Москва
|6
|3
|Группа E
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|6
|14
|2
|Аякс
|6
|12
|3
|Бенфика
|6
|7
|4
|АЕК
|6
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|6
|13
|2
|Лион
|6
|8
|3
|Шахтер Донецк
|6
|6
|4
|Хоффенхайм
|6
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|12
|2
|Рома
|6
|9
|3
|Виктория Плзень
|6
|7
|4
|ЦСКА Москва
|6
|7
|Группа H
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|12
|2
|Манчестер Юнайтед
|6
|10
|3
|Валенсия
|6
|8
|4
|Янг Бойз
|6
|4