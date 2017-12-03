Гвардиола прокомментировал победу над "Вест Хэмом"

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Гвардиола прокомментировал победу над "Вест Хэмом"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подвел итоги матча против "Вест Хэма" (2:1).

"Мы хорошо начали игру, но затем немного потерялись на футбольном поле. Вторая половина встречи была идеальна в нашем исполнении. Мы сейчас не думаем о "Манчестер Юнайтед". Сначала нужно сыграть с "Шахтером", а затем уже будем думать об матче на "Олд Траффорд" - приводит слова Гвардиолы ВВС.

Смотрите также обзор матча "Манчестер Сити" - "Вест Хэм". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 14 40
2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 15 32
4 Ливерпуль 15 29
5 Арсенал Лондон 15 28
6 Тоттенхэм 15 25
7 Бернли 15 25
8 Уотфорд 15 22
9 Лестер Сити 15 20
10 Эвертон 15 18
11 Саутгемптон 15 17
12 Брайтон & Хоув Альбион 15 17
13 Сток Сити 15 16
14 Борнмут 15 15
15 Ньюкасл Юнайтед 15 15
16 Хаддерсфилд Таун 15 15
17 Вест Бромвич Альбион 15 13
18 Кристал Пэлас 15 10
19 Вест Хэм Юнайтед 14 10
20 Суонси Сити 15 9
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