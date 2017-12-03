Гвардиола прокомментировал победу над "Вест Хэмом"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подвел итоги матча против "Вест Хэма" (2:1).

"Мы хорошо начали игру, но затем немного потерялись на футбольном поле. Вторая половина встречи была идеальна в нашем исполнении. Мы сейчас не думаем о "Манчестер Юнайтед". Сначала нужно сыграть с "Шахтером", а затем уже будем думать об матче на "Олд Траффорд" - приводит слова Гвардиолы ВВС.

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