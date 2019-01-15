Гвардиола прокомментировал победу над "Вулверхэмптоном"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мыслями после победы своей команды над "Вулверхэмптоном" в матче 22-го тура АПЛ.

"У моей команды накопилась моральная и физическая усталость, потому что мы провели много матчей. Большинство команд приезжают к нам играть в глухой обороне, поэтому приходится непросто. Однако это не помешало нам действовать слаженно. "Сити" не позволил сопернику создать много моментов, зато свои реализовал и набрал три очка. Эта победа поможет оказывать давление на лидера" - приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, что "Манчестер Сити" разгромил "Вулверхэмптон" со счётом 3:0 и сократил отставание от "Ливерпуля" до четырёх очков.

В следующем туре "горожане" в гостях сразятся с "Хаддерсфилдом", а "красные" на своём поле примут "Кристал Пэлас".

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