Гвардиола прокомментировал победу над "Вулверхэмптоном"

Теги хосеп гвардиоламанчестер ситивулверхэмптон

Гвардиола прокомментировал победу над "Вулверхэмптоном"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мыслями после победы своей команды над "Вулверхэмптоном" в матче 22-го тура АПЛ.

"У моей команды накопилась моральная и физическая усталость, потому что мы провели много матчей. Большинство команд приезжают к нам играть в глухой обороне, поэтому приходится непросто. Однако это не помешало нам действовать слаженно. "Сити" не позволил сопернику создать много моментов, зато свои реализовал и набрал три очка. Эта победа поможет оказывать давление на лидера" - приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, что "Манчестер Сити" разгромил "Вулверхэмптон" со счётом 3:0 и сократил отставание от "Ливерпуля" до четырёх очков.

В следующем туре "горожане" в гостях сразятся с "Хаддерсфилдом", а "красные" на своём поле примут "Кристал Пэлас".

Не пропустите: Гвардиола хочет, чтобы "Манчестер Сити" продлил соглашение с хавбеком команды. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Сантос" хочет купить полузащитника "Спартака"

"Сантос" хочет купить полузащитника "Спартака"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 22 57
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 21 50
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 22 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 22 41
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 22 41
7 Уотфорд Уотфорд 22 32
8 Лестер Сити Лестер Сити 22 31
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 22 31
10 Эвертон Эвертон 22 30
11 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 29
12 Борнмут Борнмут 22 27
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 22 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 22 22
15 Бернли Бернли 22 21
16 Саутгемптон Саутгемптон 22 19
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 22 19
18 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 22 18
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 22 11
Полная таблица

топ-5 тегов