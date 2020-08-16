Гвардиола прокомментировал поражение "Манчестер Сити" от "Лиона" в матче ЛЧ
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о вылете команды в 1/4 финала Лиги Чемпионов от "Лиона" (1:3).
Отметим, команды испанца не доходят до финала Лиги Чемпионов с 2011 года.
"Мы пытались найти пространство в первые 20-25 минут. Во втором тайме у меня было ощущение, что "Сити" играет лучше, но в этом турнире нужно быть идеальным.
У "Сити" было много сильных моментов, но этого оказалось недостаточно. В ключевые моменты мы совершали ошибки в штрафных площадях. Мы создали больше моментов и нанесли больше ударов.
Возможно, однажды мы преодолеем барьер четвертьфинала ЛЧ. Команда этого заслуживает", - передает слова Гвардиолы BT Sport.
В чемпионате Англии в минувшем сезоне "Сити" занял 2 место, уступив "Ливерпулю".
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|Команда
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|Ливерпуль
|27
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
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|Челси
|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|Тоттенхэм
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
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|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18