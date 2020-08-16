Гвардиола прокомментировал поражение "Манчестер Сити" от "Лиона" в матче ЛЧ

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о вылете команды в 1/4 финала Лиги Чемпионов от "Лиона" (1:3).

Отметим, команды испанца не доходят до финала Лиги Чемпионов с 2011 года.

"Мы пытались найти пространство в первые 20-25 минут. Во втором тайме у меня было ощущение, что "Сити" играет лучше, но в этом турнире нужно быть идеальным.

У "Сити" было много сильных моментов, но этого оказалось недостаточно. В ключевые моменты мы совершали ошибки в штрафных площадях. Мы создали больше моментов и нанесли больше ударов.

Возможно, однажды мы преодолеем барьер четвертьфинала ЛЧ. Команда этого заслуживает", - передает слова Гвардиолы BT Sport.

В чемпионате Англии в минувшем сезоне "Сити" занял 2 место, уступив "Ливерпулю".

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