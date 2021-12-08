Гвардиола прокомментировал поражение "Манчестер Сити" в матче с "РБ Лейпциг"
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о поражении своей команды в матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов c "РБ Лейпциг" (1:2).
"Мы довольны, что вышли в 1/8 финала, это большое достижение. У нас была сложная группа, но мы успешно ее преодолели. Что касается матча с "РБ Лейпциг", то мне не понравился первый тайм, но во второй половине мы играли лучше. Впрочем, нам все время не хватало первого паса. Потеря Уокера из-за удаления - это неприятный момент, теперь он пропустит первый матч 1/8 финала. Он важный футболист, поэтому надеюсь, что он извлечет урок", - приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.
Несмотря на поражение, "Манчестер Сити" занял первое место в группе А и получит статут "сеянного" при жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов.
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