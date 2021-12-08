Гвардиола прокомментировал поражение "Манчестер Сити" в матче с "РБ Лейпциг"

Теги манчестер ситихосеп гвардиоларб лейпциг

Гвардиола прокомментировал поражение "Манчестер Сити" в матче с "РБ Лейпциг"

Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о поражении своей команды в матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов c "РБ Лейпциг" (1:2).

"Мы довольны, что вышли в 1/8 финала, это большое достижение. У нас была сложная группа, но мы успешно ее преодолели. Что касается матча с "РБ Лейпциг", то мне не понравился первый тайм, но во второй половине мы играли лучше. Впрочем, нам все время не хватало первого паса. Потеря Уокера из-за удаления - это неприятный момент, теперь он пропустит первый матч 1/8 финала. Он важный футболист, поэтому надеюсь, что он извлечет урок", - приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.

Несмотря на поражение, "Манчестер Сити" занял первое место в группе А и получит статут "сеянного" при жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов.

Не пропустите: Зинченко отреагировал на поражение "Манчестер Сити" в матче с "РБ Лейпциг". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Мои любимые". Роналду опубликовал фото с детьми и Джорджиной

"Мои любимые". Роналду опубликовал фото с детьми и Джорджиной

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов