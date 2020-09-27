Гвардиола прокомментировал поражение от "Лестера"

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Гвардиола прокомментировал поражение от "Лестера"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола дал комментарии после поражения от "Лестера" (2:5).

"Мы хорошо выглядели в первом тайме, забили быстрый гол. "Лестер" глубоко оборонялся, было трудно. Мы начали нервничать и допустили три пенальти в наши ворота, а когда такое случается, победить не получится. Я не знаю, сколько моментов они создали.

Мы нервничали из-за отсутствия моментов. "Лестер" не хотел играть, они только ждали контратак. Мы понимали, что не создадим десяток моментов, знали, что будет тяжело. Даже при счете 5:2 "Лестер" находился в своей штрафной. Я не собираюсь сдаваться, я попытаюсь найти решение", - приводит слова Гвардиолы ВВС.

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