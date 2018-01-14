Гвардиола прокомментировал поражение от "Ливерпуля"

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Гвардиола прокомментировал поражение от "Ливерпуля"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подвел итоги матча с "Ливерпулем" (3:4).

"Поздравляю "Ливерпуль" с победой. При счете 1:1 мы контролировали ход игры, но, упустив свои шансы, пропустили несколько мячей подряд. В итоге счет стал 1:4, после такого сложно было прийти в себя.

Реальность такова, что сегодня мы проиграли и у нас есть неделя, чтобы восстановиться и как следует подготовиться к игре с "Ньюкаслом" - приводит слова Гвардиолы ВВС.

Смотрите также обзор матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru

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