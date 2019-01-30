Гвардиола прокомментировал поражение от "Ньюкасла"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мыслями после поражения своей команды от "Ньюкасла" в матче 24-го тура АПЛ.

"Мы провели не лучший матч. Причин того, что мы не смогли победить достаточно: команда проигрывала подборы, была недостаточно агрессивна и играла медленно, нам не хватало самоотдачи. Иногда всё идёт по плану, иногда - нет. До этого мы выиграли восемь матчей подряд, забили 30 голов и не пропустили ни одного. Сегодня же мяч в наши ворота влетел с первого удара, а потом - с пенальти. Но всё равно я поздравляю соперника" - приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, что "сороки" добыли волевую победу со счётом 2:1.

Таким образом, "Сити" не сумел сократить отставание от "Ливерпуля" и уже сегодня "красные" могут увеличить гандикап. Сейчас команды отделяют 4 очка.

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