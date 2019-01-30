Гвардиола прокомментировал поражение от "Ньюкасла"
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мыслями после поражения своей команды от "Ньюкасла" в матче 24-го тура АПЛ.
"Мы провели не лучший матч. Причин того, что мы не смогли победить достаточно: команда проигрывала подборы, была недостаточно агрессивна и играла медленно, нам не хватало самоотдачи. Иногда всё идёт по плану, иногда - нет. До этого мы выиграли восемь матчей подряд, забили 30 голов и не пропустили ни одного. Сегодня же мяч в наши ворота влетел с первого удара, а потом - с пенальти. Но всё равно я поздравляю соперника" - приводит слова Гвардиолы BBC.
Напомним, что "сороки" добыли волевую победу со счётом 2:1.
Таким образом, "Сити" не сумел сократить отставание от "Ливерпуля" и уже сегодня "красные" могут увеличить гандикап. Сейчас команды отделяют 4 очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|23
|51
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|24
|47
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Вулверхэмптон
|24
|35
|8
|Эвертон
|24
|33
|9
|Уотфорд
|23
|33
|10
|Лестер Сити
|23
|31
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|31
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|24
|19
|19
|Фулхэм
|24
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|24
|11