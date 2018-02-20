Гвардиола прокомментировал поражение от "Уигана"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался после поражения от "Уигана" в матче 1/8 финала Кубка Англии.

"Подобные матчи похожи на финал. У соперника был один удар в створ ворот, а мы допустили ошибку. Мы принимаем это поражение. Я не жалею - мне понравился наш настрой и футбол. Я сужу футболистов по игре, а не по результату. В этой встрече мы играли хорошо. Поздравляю "Уиган" с выходом в следующий раунд. Мы сделали всё, что могли. Теперь нам надо готовиться к финалу Кубка Английской Лиги" - приводит слова Гвардиолы BBC.

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