Гвардиола прокомментировал поражение от "Вулверхэмптона"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мыслями после матча 19-го тура АПЛ против "Вулверхэмптона", который завершился поражением его команды со счётом 2:3.

"Очень сложно играть вдесятером на протяжении 80 минут. Это вызов и мы не смогли удержать результат. Нужно думать о следующем матче и о победе в нём. Нет смысла рассуждать, догоним мы "Ливерпуль" или нет. Через 48 часов у нас другая игра", - приводит слова Гвардиолы BBC.

"Сити" остался на третьем месте в турнирной таблице АПЛ, уступая 1 очко "Лестеру" и 14 баллов "Ливерпулю".

Следующий соперник "горожан" - "Шеффилд Юнайтед". Матч состоится 29 декабря.

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