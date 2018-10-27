Гвардиола прокомментировал предстоящее Эль Класико

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением об Эль Класико.

"Реал" неплохо начал сезон. У них сейчас небольшой спад, однако "Реал" всегда остается опасным соперником. Испанскому футболу посчастливилось наблюдать за карьерами Месси и Роналду. Их вклад в местный футбол просто неоценим" - приводит слова Гвардиолы AS.

Также по мнению Гвардиолы, в таких матчах нет фаворитов, но каталонский клуб будет иметь преимущество за счет игры на своем стадионе.

Поединок между "Барселоной" и "Реалом" пройдет завтра в 18:15 по московскому времени.

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