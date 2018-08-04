Гвардиола прокомментировал продление контракта с Жезусом

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о продлении соглашения с форвардом Габриэлом Жезусом.

"Габриэл стал значительно лучше с момента своего прихода в "Манчестер Сити". Его мужество, борьба и все усилия, которые он прилагает для команды, невероятны. Я никогда не встречал ни одного форварда, который сражается за команду так как он. И он может совершенствоваться. Он всегда хочет знать, что он может сделать лучше. Это фантастика.

Итак, поздравляю его. Большое спасибо Габриэлу за доверие, за то, что он как можно дольше остается с нами. И, конечно, благодарю клуб, который прилагает все усилия, чтобы Жезус оставался с нами в течение следующих лет. Он так молод, и сложно найти форварда с его качествами" - приводит слова Гвардиолы Tribalfootball.

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