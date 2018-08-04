Гвардиола прокомментировал продление контракта с Жезусом

Теги манчестер ситихосеп гвардиолагабриэл жезус

Гвардиола прокомментировал продление контракта с Жезусом

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о продлении соглашения с форвардом Габриэлом Жезусом.

"Габриэл стал значительно лучше с момента своего прихода в "Манчестер Сити". Его мужество, борьба и все усилия, которые он прилагает для команды, невероятны. Я никогда не встречал ни одного форварда, который сражается за команду так как он. И он может совершенствоваться. Он всегда хочет знать, что он может сделать лучше. Это фантастика.

Итак, поздравляю его. Большое спасибо Габриэлу за доверие, за то, что он как можно дольше остается с нами. И, конечно, благодарю клуб, который прилагает все усилия, чтобы Жезус оставался с нами в течение следующих лет. Он так молод, и сложно найти форварда с его качествами" - приводит слова Гвардиолы Tribalfootball.

Читайте также: Габриэл Жезус продлил контракт с "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Даже Абель Эрнандес не помог: ЦСКА снова не забивает и проигрывает "Ростову"

Даже Абель Эрнандес не помог: ЦСКА снова не забивает и проигрывает "Ростову"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов