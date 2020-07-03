Гвардиола прокомментировал разгром "Ливерпуля" в матче АПЛ

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мыслями после домашней победы над "Ливерпулем" со счётом 4:0 в матче АПЛ.

"Мы могли забить ещё больше, хотя "Ливерпуль" со своим высоким прессингом - это лучшая команда, с которой я когда-либо сталкивался в карьере. Они выпили много пива за последнюю неделю, поэтому им было тяжело противостоять нам", - сказал Гвардиола.

Напомним, что неделю назад "Ливерпуль" досрочно стал чемпионом Англии, выиграв титул впервые за 30 лет.

"Манчестер Сити" идёт на втором месте в Премьер-лиге, отставая от "красных" на 20 очков.

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