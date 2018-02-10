Гвардиола прокомментировал разгромную победу над "Лестером"
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением об игре против "Лестера" (5:1).
"Мы хорошо начали матч, забили гол, после этого мы потеряли ритм игры, стали играть медленнее, пропустили несколько контратак, этого нельзя допускать в играх с "Лестером", у них в составе быстрые футболисты, особенно Джейми Варди.
Мы забили на первых минутах второго тайма, после этого мы полностью контролировали игру. Когда один человек забивает четыре гола, он безусловный герой матча. Агуэро боролся за каждый мяч, играл очень хорошо, забил четыре гола. Это то, что нам было нужно, это очень важно.
Мы играем примерно одинаково все матчи, просто иногда не используем все свои моменты. Очень важно продолжать в том же духе и успешно завершить сезон" - приводит слова Гвардиолы ВВС.
Смотрите также обзор матча "Манчестер Сити" - "Лестер". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|72
|2
|Манчестер Юнайтед
|26
|56
|3
|Тоттенхэм
|27
|52
|4
|Ливерпуль
|26
|51
|5
|Челси
|26
|50
|6
|Арсенал Лондон
|27
|45
|7
|Бернли
|27
|36
|8
|Лестер Сити
|27
|35
|9
|Эвертон
|27
|34
|10
|Борнмут
|26
|31
|11
|Уотфорд
|27
|30
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|14
|Кристал Пэлас
|27
|27
|15
|Суонси Сити
|27
|27
|16
|Саутгемптон
|26
|26
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|25
|18
|Сток Сити
|27
|25
|19
|Хаддерсфилд Таун
|26
|24
|20
|Вест Бромвич Альбион
|26
|20