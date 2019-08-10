Гвардиола прокомментировал разгромную победу над "Вест Хэмом"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мыслями после сокрушительной победы своей команды над "Вест Хэмом" в матче первого тура АПЛ.

"Выиграть 5:0 на выезде в первом матче сезона - это невероятный результат. Но нужно усвоить то, что мы сегодня сделали не так. Это касается тактики, простых вещей, базиса. Это нормально", - цитирует Гвардиолу BBC.

Напомним, что на прошлой неделе "горожане" взяли верх над "Ливерпулем" в матче за Суперкубок Англии.

Следующим соперником "Сити" будет "Тоттенхэм". Игра состоится в Манчестере 17 августа.

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