Гвардиола прокомментировал сезон "Барселоны"

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Гвардиола прокомментировал сезон "Барселоны"Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился мнением об игре "Барселоны" в прошлом сезоне и о ее трансферах.

"Временами "Барса" играла очень хорошо, показывала едва ли не лучший футбол в Испании. Она проиграла Ла Лигу, но была близка к победе до конца. Зато ей удалось выиграть Кубок Испании.

Агуэро и Гарсия – прекрасные приобретения. Это безоговорочный успех. Кун – настоящий бомбардир, а Эрик – настоящий бриллиант, как я уже сказал Куману. Он очень умен и будет одним из капитанов команды", – сказал Гвардиола.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Супер!Даааааааааааа!В чём не откажешь Гвардиоле,так это в умении троллить Барсу и её сектантов))

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