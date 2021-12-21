Гвардиола прокомментировал ситуацию в "Барселоне"

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Гвардиола прокомментировал ситуацию в "Барселоне"Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказал свое мнение по поводу ситуации, которая сложилась в последнее время в "Барселоне".

"Барселона" за последнее десятилетие выигрывала чемпионаты, Кубки и выходила в полуфинал Лиги чемпионов, и нам пока не стоит нервничать. 

Все, чего нет в жизни, бессмысленно. И если сейчас нам нужно страдать и переживать не лучшие времена, то мы должны пройти через это. Наступят лучшие времена.

Сейчас в "Барсе" очень хороший совет директоров и очень хороший тренер. Мы еще не встречались с Хави лично, но он любит "Барселону" и сумеет поднять ее.

Мы должны быть терпеливыми. Но есть отличные семена, которые принесут хорошие плоды. И когда команда начнет работать, она снова будет побеждать", – сказал испанский специалист, работавший в каталонском клубе с 2008 по 2012 год.

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