Гвардиола прокомментировал слухи о подписании "Манчестер Сити" Хулиана Альвареса

Фото: инстаграм "Сити"\Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отреагировал на слухи о скором трансфере в стан "горожан" аргентинского форварда "Ривер Плейт" Хулиана Альвареса.

"У меня нет никакой информации от клуба. Ничего. Ни единого слова. Я ничего не знаю. У меня нет никакой информации от клуба", – сказал испанский специалист.

Ранее инсайдер Маттео Моретто сообщал, что договоренность о трансфере уже достигнута и Альварес останется в "Ривере" до лета, после чего клуб решит, оставлять его в Аргентине еще на сезон либо забирать в Англию.

Сумма сделки оценивалась в 16 миллионов евро без учета бонусов.

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