Гвардиола прокомментировал слухи о подписании "Манчестер Сити" Хулиана Альвареса

Теги манчестер ситихосеп гвардиолахулиан альварестрансферыривер плейт

Гвардиола прокомментировал слухи о подписании "Манчестер Сити" Хулиана Альвареса

Фото: инстаграм "Сити"\Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отреагировал на слухи о скором трансфере в стан "горожан" аргентинского форварда "Ривер Плейт" Хулиана Альвареса.

"У меня нет никакой информации от клуба. Ничего. Ни единого слова. Я ничего не знаю. У меня нет никакой информации от клуба", – сказал испанский специалист.

Ранее инсайдер Маттео Моретто сообщал, что договоренность о трансфере уже достигнута и Альварес останется в "Ривере" до лета, после чего клуб решит, оставлять его в Аргентине еще на сезон либо забирать в Англию.

Сумма сделки оценивалась в 16 миллионов евро без учета бонусов.

Также не пропустите: Хави высказался о травме Фати. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Агент Лунева не исключил переезд Азмуна в Леверкузен уже зимой

Агент Лунева не исключил переезд Азмуна в Леверкузен уже зимой

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов