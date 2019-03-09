Гвардиола прокомментировал слухи об "Ювентусе"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал слухи связывающие его с "Ювентусом".

"Я сочувствую Аллегри. Мой контракт с клубом рассчитан еще на два года. Я не собираюсь никуда уходить, если только меня не выгонят", - приводит слова Гвардиолы журналист Саймон Стоун.

Ранее сообщалось, что Аллегри могут уволить предстоящим летом, а Гвардиола входит список претендентов на его замену.

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