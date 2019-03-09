Гвардиола прокомментировал слухи об "Ювентусе"

Теги манчестер ситихосеп гвардиолаювентус

Гвардиола прокомментировал слухи об "Ювентусе"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал слухи связывающие его с "Ювентусом".

"Я сочувствую Аллегри. Мой контракт с клубом рассчитан еще на два года. Я не собираюсь никуда уходить, если только меня не выгонят", - приводит слова Гвардиолы журналист Саймон Стоун.

Ранее сообщалось, что Аллегри могут уволить предстоящим летом, а Гвардиола входит список претендентов на его замену.

Читайте также: Окружение Гвардиолы отреагировало на слухи о переговорах тренера с "Ювентусом". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" добыла уверенную победу над "Райо Вальекано" (видео голов)

"Барселона" добыла уверенную победу над "Райо Вальекано" (видео голов)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 30 74
2 Ливерпуль Ливерпуль 29 70
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 30 61
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 29 58
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 29 57
6 Челси Челси 28 56
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 29 43
8 Уотфорд Уотфорд 30 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 30 39
10 Лестер Сити Лестер Сити 30 38
11 Эвертон Эвертон 30 37
12 Борнмут Борнмут 30 37
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 30 34
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 30 33
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 29 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 30 30
17 Бернли Бернли 29 30
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 30 28
19 Фулхэм Фулхэм 30 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 30 14
Полная таблица

топ-5 тегов