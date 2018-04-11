Гвардиола прокомментировал судейство в матче с "Ливерпулем"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола дал оценку работе судейской бригады во главе с Матеу Лаосом в ответном четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".

"Рефери - особенный парень, ему нравится выделяться. Всякий раз, когда люди видят какие-то очевидные вещи, он будет принимать противоположные решения" - цитирует Гвардиолу BBC.

Напомним, что Лаос ошибочно не засчитал гол Лероя Сане в конце первого тайма при счёте 1:0.

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