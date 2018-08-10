Гвардиола прокомментировал трансферную кампанию "Манчестер Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поговорил о трансферной политике клуба.

"Команда за два сезона показала мне, что ей можно доверять. Так что уверены, что у нас хороший состав. В прошлом сезоне я много раз говорил, что мы не можем тратиться каждый сезон. Мы тогда потратили столько, сколько должны были. У нас было семь или восемь футболистов, которых надо было заменить.

Я очень доволен командой. В прошлом сезоне я говорил, что возможны один-два трансфера, но у нас больше нет денег, чтобы тратить. Это так. Мы не можем тратить больше, чем потратили в этом сезоне. Возможно, в следующей кампании мы будем активнее. Но мы много потратили на молодых футболистов на следующий сезон, в этом причина.

Трансферный рынок есть трансферный рынок. Три-четыре последних недели были невероятными. Мы не ожидали, что за вратаря будут платить столько, но вы видите все сами. Клубы потратились, как это сделали мы в прошлом сезоне" - приводит слова Гвардиолы Goal.com.

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