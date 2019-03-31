Гвардиола прокомментировал травму Агуэро

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о вынужденной замене Серхио Агуэро в матче с "Фулхэмом" (2:0).

Аргентинц был заменен на 57-й минуте встречи. Напомним, что Агуэро отметился в игре голом.

"У него возник дискомфорт, однако я надеюсь, что у него нет серьезной травмы. Больше подробностей мы узнаем после обследования", - приводят слова Агуэро ВВС.

В этом сезоне на счету Агуэро 29 голов и 8 результативных передач в 37 играх.

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