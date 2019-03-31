Гвардиола прокомментировал травму Агуэро

Теги манчестер ситихосеп гвардиоласерхио агуэротравмы

Гвардиола прокомментировал травму Агуэро

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о вынужденной замене Серхио Агуэро в матче с "Фулхэмом" (2:0).

Аргентинц был заменен на 57-й минуте встречи. Напомним, что Агуэро отметился в игре голом.

"У него возник дискомфорт, однако я надеюсь, что у него нет серьезной травмы. Больше подробностей мы узнаем после обследования", - приводят слова Агуэро ВВС.

В этом сезоне на счету Агуэро 29 голов и 8 результативных передач в 37 играх.

Читайте также: Четыре игрока "Манчестер Сити" восстановились после травм. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Интер" - "Лацио": анонс и прогноз центрального матча 29 тура Серии "А"

"Интер" - "Лацио": анонс и прогноз центрального матча 29 тура Серии "А"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 31 77
2 Ливерпуль Ливерпуль 31 76
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 30 61
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 31 61
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 30 60
6 Челси Челси 30 57
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 31 44
8 Лестер Сити Лестер Сити 32 44
9 Уотфорд Уотфорд 31 43
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 31 42
11 Эвертон Эвертон 31 40
12 Борнмут Борнмут 32 38
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 31 36
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 31 35
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 30 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 31 33
17 Бернли Бернли 32 33
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 30 28
19 Фулхэм Фулхэм 32 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 32 14
Полная таблица

топ-5 тегов