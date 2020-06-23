Гвардиола прокомментировал травму Агуэро

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Гвардиола прокомментировал травму Агуэро

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о характере повреждения нападающего Серхио Агуэро.

"Он почувствовал дискомфорт в колене. В прошлом месяце оно у него болело. Выглядит не очень. Посмотрим, что будет", - приводит слова Гвардиолы BBC.

В текущем сезоне 32-летний Агуэро сыграл за "горожан" 31 матч, забил 23 гола и сделал 3 ассиста.

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