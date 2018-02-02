Гвардиола прокомментировал травму Давида Силвы

Теги манчестер ситихосеп гвардиоладавид силва

Гвардиола прокомментировал травму Давида Силвы

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал травму полузащитника своей команды Давида Силвы.

"Силва получил неприятный удар в бедро, прямо в болезненную область. Я не могу сказать, сможет ли он сыграть в субботу в матче с "Бернли" - приводит слова Гвардиолы Goal.com.

В этом сезоне 32-летний Силва сыграл за "Манчестер Сити" 27 матчей, забил 5 голов и сделал 11 результативных передач. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Реал" отправляется в Валенсию на игру с "Леванте"

"Реал" отправляется в Валенсию на игру с "Леванте"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 24 65
2 Манчестер Юнайтед 24 53
3 Ливерпуль 25 50
4 Челси 25 50
5 Тоттенхэм 24 45
6 Арсенал Лондон 25 42
7 Бернли 25 35
8 Лестер Сити 25 34
9 Эвертон 25 31
10 Борнмут 25 28
11 Вест Хэм Юнайтед 25 27
12 Уотфорд 24 26
13 Кристал Пэлас 25 26
14 Ньюкасл Юнайтед 25 24
15 Брайтон & Хоув Альбион 25 24
16 Хаддерсфилд Таун 25 24
17 Саутгемптон 25 23
18 Суонси Сити 25 23
19 Сток Сити 24 23
20 Вест Бромвич Альбион 24 20
Полная таблица

топ-5 тегов