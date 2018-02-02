Гвардиола прокомментировал травму Давида Силвы

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал травму полузащитника своей команды Давида Силвы.

"Силва получил неприятный удар в бедро, прямо в болезненную область. Я не могу сказать, сможет ли он сыграть в субботу в матче с "Бернли" - приводит слова Гвардиолы Goal.com.

В этом сезоне 32-летний Силва сыграл за "Манчестер Сити" 27 матчей, забил 5 голов и сделал 11 результативных передач. | http://soccernews.ru