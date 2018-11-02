Гвардиола прокомментировал травму Де Брюйне

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола дал комментарии по поводу травмы ведущего хавбека своей команды Кевина Де Брюйне.

Напомним, что 27-летний бельгиец повредил колено во вчерашнем матче Кубка английской лиги против "Фулхэма".

"Его осматривает медицинский штаб. Пока неизвестно, насколько всё серьёзно. Надеюсь, всё обошлось" - приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, что Де Брюйне пропустил начало текущего сезона также из-за травмы колена.

Что касается матча, то "горожане" победили со счётом 2:0 благодаря дублю Браима Диаса. | http://soccernews.ru