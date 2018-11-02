Гвардиола прокомментировал травму Де Брюйне

Теги манчестер ситихосеп гвардиолакевин де брюйне

Гвардиола прокомментировал травму Де Брюйне

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола дал комментарии по поводу травмы ведущего хавбека своей команды Кевина Де Брюйне.

Напомним, что 27-летний бельгиец повредил колено во вчерашнем матче Кубка английской лиги против "Фулхэма".

"Его осматривает медицинский штаб. Пока неизвестно, насколько всё серьёзно. Надеюсь, всё обошлось" - приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, что Де Брюйне пропустил начало текущего сезона также из-за травмы колена.

Что касается матча, то "горожане" победили со счётом 2:0 благодаря дублю Браима Диаса. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы

главное

"Локомотив" обыграл тульский "Арсенал" и одержал пятую кряду победу в РПЛ

"Локомотив" обыграл тульский "Арсенал" и одержал пятую кряду победу в РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 10 26
2 Ливерпуль 10 26
3 Челси 10 24
4 Арсенал Лондон 10 22
5 Тоттенхэм 10 21
6 Борнмут 10 20
7 Уотфорд 10 19
8 Манчестер Юнайтед 10 17
9 Эвертон 10 15
10 Вулверхэмптон 10 15
11 Брайтон & Хоув Альбион 10 14
12 Лестер Сити 10 13
13 Вест Хэм Юнайтед 10 8
14 Кристал Пэлас 10 8
15 Бернли 10 8
16 Саутгемптон 10 7
17 Кардифф Сити 10 5
18 Фулхэм 10 5
19 Ньюкасл Юнайтед 10 3
20 Хаддерсфилд Таун 10 3
Полная таблица

топ-5 тегов