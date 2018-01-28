Гвардиола прокомментировал травму Сане

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Гвардиола прокомментировал травму Сане

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о травме Лероя Сане.

"Арбитры должны защищать футболистов. Я не знаю, почему был отменен наш гол, но я могу с этим смириться. Но судьи должны защищать игроков - не только моих, а всех, кто находится на поле. Если кто-то нарушил правила, то он должен понести за это наказание, особенно если это опасный фол. У Сане повреждение. Не могу сказать, сколько он пропустит, я не врач.

Выиграть 4 трофея за сезон? Нет. Меня уже спрашивали про чемпионат без поражений, и я ответил, что этого не будет. У нас недостаточно футболистов, много травмированных, это невозможно" - приводит слова Гвардиолы ВВС.

Отметим, что Сане получил травму в кубковом матче с "Кардиффом" (2:0).

Смотрите также обзор матча "Кардифф" - "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru

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