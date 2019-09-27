Гвардиола прокомментировал твит Бернарду Силвы в адрес Менди, который посчитали расистским
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отреагировал на ситуацию, в которую попали Бернарду Силва и Бенжамен Менди.
Напомним, что Силва опубликовал шуточный твит о своем партнере по команде, который посчитали расистским.
"Если люди считают Силву расистом, то они ошибаются. Они делают выводы по одной шутке, а я по нему и его дружбе, ведь в течение трех лет я провожу с ним почти каждый день.
Если кому-то не понравился его твит, пусть будет так. Однако они плохо знают Бернарду. Он не виноват. Он просто пошутил. Такие ситуации происходили с белыми миллионы раз", - приводит слова Гвардиолы The Independent.
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