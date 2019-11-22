Гвардиола прокомментировал увольнение Почеттино из "Тоттенхэма"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мыслями об отставке своего коллеги из "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

"Меня немного удивила эта новость. Он добился невероятного. Всех тренеров судят по титулам, но это не совсем правильно. За то время, что он был в "Тоттенхэме", клуб стал лучше. Когда тренер уходит, хочется, чтобы клуб и команда были лучше, чем в момент, когда он туда пришёл. Так и вышло, но решение принято, и больше нечего сказать", - цитирует Гвардиолу BBC.

Напомним, что "Тоттенхэм" уволил Почеттино во вторник вечером. Аргентинец возглавлял "шпор" с 2014 года.

Новым главным тренером столичной команды стал португалец Жозе Моуринью, подписавший контракт с клубом до 2023 года.

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