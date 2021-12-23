Гвардиола прокомментировал вероятный трансфер Феррана Торреса в "Барселону"

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Гвардиола прокомментировал вероятный трансфер Феррана Торреса в "Барселону"Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал вероятный переход испанского нападающего команды Феррана Торреса в "Барселону".

"Ферран Торрес? Официально об этом еще не объявлено, но переговоры действительно ведутся и сделка близка к завершению. Сделка будет завершена после того, как клубы официально объявят об этом.

Конечно, я не буду недоволен, если Ферран перейдет в "Барселону" в январе, но я хочу, чтобы игроки были счастливы. Я рад за него.

В отличие от других клубов, где руководство заставляет игрока оставаться против его воли, в "Сити", если игрок хочет уйти, потому что он будет счастлив в другом месте, ему будет позволено уйти", - сказал испанский специалист.

Также не пропустите: СМИ узнали структуру выплат, которую будут использовать "Барселона" и "Манчестер Сити" в сделке по Торресу. | http://soccernews.ru
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