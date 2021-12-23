Гвардиола прокомментировал вероятный трансфер Феррана Торреса в "Барселону"
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал вероятный переход испанского нападающего команды Феррана Торреса в "Барселону".
"Ферран Торрес? Официально об этом еще не объявлено, но переговоры действительно ведутся и сделка близка к завершению. Сделка будет завершена после того, как клубы официально объявят об этом.
Конечно, я не буду недоволен, если Ферран перейдет в "Барселону" в январе, но я хочу, чтобы игроки были счастливы. Я рад за него.
В отличие от других клубов, где руководство заставляет игрока оставаться против его воли, в "Сити", если игрок хочет уйти, потому что он будет счастлив в другом месте, ему будет позволено уйти", - сказал испанский специалист.
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