Гвардиола прокомментировал возможное назначение Энрике на пост главного тренера "Арсенала"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал возможное назначение Луиса Энрике на пост главного тренера "Арсенала".

"Луис Энрике - великолепный тренер. Он может работать там, где захочет, и, конечно, "Арсенал" ему подходит, потому что это один из крупнейших клубов в мире" - приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Напомним, что "Арсенал" пока не может договориться с Энрике, поскольку испанский специалист требует высокую зарплату и значительное усиление состава в летнее трансферное окно.

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