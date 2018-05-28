Гвардиола прокомментировал возможное назначение Сарри тренером "Челси"

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Гвардиола прокомментировал возможное назначение Сарри тренером "Челси"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о том, что Маурицио Сарри может возглавить "Челси".

"Сарри - один из сильнейших тренеров в истории. Нас судят по тому, что мы выигрываем, но футбол "Наполи" под его руководством - это луч света. Он очень хорошо справился, игра "Наполи" была настоящим шоу, которое приятно смотреть. Будет честью с ним побороться" - приводит слова Гвардиолы Tuttomercatoweb.

Напомним, что "Наполи" возглавил Карло Анчелотти.

Читайте также: "Наполи" отклонил первое предложение "Челси" по Сарри. | http://soccernews.ru

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