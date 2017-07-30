Гвардиола прокомментировал возможную продажу Насри

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился информацией о возможном будущем хавбека Самира Насри.

"Он знает всю ситуацию. У нас много хавбеков, так что посмотрим, что из этого получится" - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Прошлый сезон Насри провел на правах аренды в "Севилье", где сыграл 30 матчей и забил 3 гола.

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