Гвардиола прокомментировал возможный трансфер Махреза

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Гвардиола прокомментировал возможный трансфер Махреза

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал слухи об интересе клуба к хавбеку "Лестера" Рияду Махрезу.

"Сейчас я говорю то же самое, что и в случае с Алексисом Санчесом и Ляпортом: пока что нам нечего обсуждать. Трансфер Ляпорта состоялся, потому что мы воспользовались выкупом клаусулы. Когда нужно вести переговоры, устанавливать свои ценники - все выходит намного сложнее" - приводят слова Гвардиолы английские СМИ.

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