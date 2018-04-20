Гвардиола прокомментировал возможный уход Иньесты из "Барселоны"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о том, что Андрес Иньеста может покинуть "Барселону".

"Не знаю, насколько это правда, поэтому я бы хотел подождать и посмотреть, какое решение он примет - уйдет из "Барселоны" или останется. Безусловно, я желаю ему всего самого наилучшего. Я с удовольствием работал с ним, сначала мы играли вместе, затем я был его тренером.

Вы не можете даже представить, какое наследие он оставил "Барселоне" и испанскому футболу за эти 15 лет. Это высочайший класс, футболист топ-уровня. Иньеста - один из лучших игроков, всесторонне понимающий футбол. Сложно найти кого-то лучше него.

Он учит молодежь, как нужно играть, как контролировать мяч. Это образцовый пример для подражания" - приводит слова Гвардиолы Goal.com.

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