Гвардиола прокомментировал возвращение в строй Сане

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Гвардиола прокомментировал возвращение в строй Сане

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал возвращение в строй вингера Лероя Сане, который восстановился после травмы голеностопа на месяц раньше срока.

"Я удивлён. Сане много работал, но я не ожидал, что он будет вести себя настолько профессионально. Лерой не в идеальных кондициях, но он выиграл много времени и хочет помочь нам. Это хорошие новости. Сане и физиотерапевты хорошо поработали" - приводит слова Гвардиолы официальный сайт "горожан".

Напомним, что Сане полетел в Швейцарию и может принять участие в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Базелем" и "Манчестер Сити". 

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