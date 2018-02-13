Гвардиола прокомментировал возвращение в строй Сане

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал возвращение в строй вингера Лероя Сане, который восстановился после травмы голеностопа на месяц раньше срока.

"Я удивлён. Сане много работал, но я не ожидал, что он будет вести себя настолько профессионально. Лерой не в идеальных кондициях, но он выиграл много времени и хочет помочь нам. Это хорошие новости. Сане и физиотерапевты хорошо поработали" - приводит слова Гвардиолы официальный сайт "горожан".

Напомним, что Сане полетел в Швейцарию и может принять участие в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Базелем" и "Манчестер Сити".

Не пропустите: Гвардиола назвал цель "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru