Гвардиола прокомментировал выход "Манчестер Сити" в 1/16 финала Кубка Англии

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о матче против "Бернли" (4:1).

"Я счастлив, поскольку мы победили очень сильного соперника. То, что "Бернли" в этом сезоне делает в АПЛ заслуживает уважения. В первом тайме мы сыграли не так, как планировали. Во второй половине встречи у нас появилось больше моментов. Мы хотели выиграть и сделали это. Важно, что мы идем дальше" - приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

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