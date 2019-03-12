Гвардиола прокомментировал вылет "Реала" из Лиги Чемпионов

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мыслями о вылете из Лиги Чемпионов её действующего победителя мадридского "Реала".

Напомним, что на стадии 1/8 финала "сливочные" по сумме двух встреч уступили амстердамскому "Аяксу" (2:1, 1:4).

"Если люди думают, что после вылета "Реала" будет легко, то они ничего не понимают. Три победы в Лиге Чемпионов подряд, четыре кубка за пять последних сезонов. "Реал" был лучшей командой последнего десятилетия. Невероятно, что они вылетели. Мне "Реал" казался фаворитом. Это по-прежнему невероятная команда. Надеюсь, мы пройдём в четвертьфинал. Но там будут команды, схожие по уровню с "Реалом", - цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

В 1/8 финала ЛЧ "Манчестер Сити" противостоит "Шальке". В первом матче "горожане" выиграли со счётом 3:2, ответная встреча состоится сегодня в 23:00 мск.

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