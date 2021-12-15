Гвардиола прокомментировал завершение карьеры Агуэро

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Гвардиола прокомментировал завершение карьеры АгуэроГлавный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал заявление аргентинца Серхио Агуэро, который объявил о завершении игровой карьеры из-за проблем с сердцем.

"Марадона покорил Италию. Месси сделал это в Испании. А Агуэро сделал это в Англии. Его цифры говорят сами за себя", - сказал испанский специалист.

Отметим, что Гвардиола и спортивный директор "горожан" Чики Бегиристайн лично посетили пресс-конференцию аргентинца.

Напомним, что Агуэро выступал за "Сити" 10 лет. Он забил 260 голов за 390 матчей и стал лучшим бомбардиром в истории клуба. С "Манчестер Сити" он выиграл 15 трофеев, включая 5 чемпионских титулов в АПЛ.

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