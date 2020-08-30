Гвардиола пропустит почти всю предсезонную подготовку "Манчестер Сити" из-за поездки в Барселону

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отправится на двухнедельный карантин после возвращения из Испании.

По сведениям Sky Sports, Гвардиола на данный момент находится в Барселоне, где он должен встретиться с Лионелем Месси.

Таким образом, тренер пропустит почти всю предсезонную подготовку "Манчестер Сити". Первый матч в новом сезоне АПЛ "горожане" проведут 19 сентября.

Напомним, что Месси изъявил желание покинуть "Барсу" и перейти в "Манчестер Сити".

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