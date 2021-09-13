Гвардиола просит купить хавбека "Лидса"

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Гвардиола просит купить хавбека "Лидса"

Фото инстаграм Кэлвина Филлипса

Полузащитник "Лидса" Кэлвин Филлипс может следующим летом оказаться в более статусном клубе, сообщает Fichajes.

По информации источника, интерес к 25-летнему футболисту проявляет "Манчестер Сити".

На подписании опорного хавбека лично настаивает главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола.

Рыночная стоимость Филлипса оценивается в 40 миллионов евро.

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