Гвардиола против Клоппа: "Манчестер Сити" готовится к приезду "Ливерпуля"
"Манчестер Сити" – "Ливерпуль"
Стадион: "Этихад" (Манчестер)
Начало матча: 14:30
Арбитр: Джонатан Мосс
И сразу с места в карьер! Учитывая, что на этой неделе стартует групповой раунд Лиги чемпионов основная масса матчей с участием топ-клубов во внутренних чемпионатах будет проходить, как можно пораньше в субботу и английская Премьер-Лига не исключение. Четвертый тур откроется центральным событием, в рамках которого схлестнутся настоящие тяжеловесы, и как многие считают, претенденты на чемпионский титул "Манчестер Сити" и "Ливерпуль". С одной стороны, матч обещает быть зрелищным, учитывая то, какой футбол проповедуют Пеп Гвардиола и Юрген Клопп. Но с другой - действие будет происходить после двухнедельного перерыва на матчи сборных, а игроки все в разном расположении духа и физическом состоянии вернулись в расположение своих клубов.
Перед очной встречей "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" имеют одинаковое количество очков – по семь, но мерсисайдцы опережают манкунианцев в турнирной таблице за счет лучшей разницы забитых и пропущенных. "Голубые" начали сезон с победы над новичком высшей лиги "Брайтоном", но потом последовала разочаровывающая домашняя ничья с "Эвертоном", ну а в третьем туре ребята Гвардиолы благодаря голу в компенсированное время вырвали три балла в Борнмуте.
"Ливерпулю" хватило трех матчей, чтобы в очередной раз продемонстрировать всем, что их главная болезнь таки не вылечена. Мерсисайдцы ушли на международный перерыв , устроив похороны "Арсеналу" на "Энфилде", но перед тем вдоволь намучались с "Уотфордом" и "Кристал Пэлас". И если вторых удалось дожать, то с первыми не вышло достоять.
Что касается кадровой ситуации, то на этот раз со сборных практически все футболисты, как с одного, так и другого лагеря вернулись здоровыми, за исключением Венсана Компани, для которого в принципе лазарет является вторым домом. Стоит отметить, что точно не выйдет на поле "экс-красный" Рахим Стерлинг, который глупейшим образом удалился в предыдущем матче чемпионата. Юрген Клопп по-прежнему вынужден обходиться без давно травмированных Адама Лалланы и Натаниэля Клайна. Также будет отсутствовать Филиппе Коутиньо, которого немецкий наставник, скорей всего, уже предпочтет выпустит в матче Лиги чемпионов.
Интересные факты противостояния "Манчестер Сити" и "Ливерпуля":
"Манчестер Сити" проиграл только один из последних восьми матчей против "Ливерпуля" на "Этихаде".
Серхио Агуэро забил в каждом из пяти домашних матчей "горожан" против мерсисайдцев, в которых он выходил на поле.
С тех пор, как Джеймс Милнер переехал из Ливерпуля в Манчестер он принял участие в трех забитых голах в ворота своего бывшего клуба (два гола и один ассист).
Под началом Юргена Клоппа "красные" еще не проигрывали "голубым" в рамках Премьер-Лиги.
Ориентировочные составы на игру:
Ман Сити: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Отаменди, Менди, Фернандиньо, Сане, Давид Силва, Де Брюйне, Жезус, Агуэро
Ливерпуль: Миньоле, Гомез, Ловрен, Матип, Робертсон, Джан, Хендерсон, Вейналдум, Мане, Салах, Фирмино
Прогноз на матч "Манчестер Сити" – "Ливерпуль":
На бумаге "Манчестер Сити" – фаворит в этом противостоянии, но не стоит забывать, что "Ливерпулю" только подавай топов. Мерсисайдцы известны своим умением серьезно настраиваться на заведомого сильного соперника. Я бы не рискнул ставить на победу какой-то из команд, но точно поставил бы на то, что обе забьют.
Тем не менее, букмекеры считают, что у "горожан" шансов на победу в два раза больше, чем у "красных", что отображают коэффициенты 1.85 и 4.0 на виктории хозяев и гостей соответственно.
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|3
|9
|2
|Ливерпуль
|3
|7
|3
|Хаддерсфилд Таун
|3
|7
|4
|Манчестер Сити
|3
|7
|5
|Вест Бромвич Альбион
|3
|7
|6
|Челси
|3
|6
|7
|Уотфорд
|3
|5
|8
|Саутгемптон
|3
|5
|9
|Тоттенхэм
|3
|4
|10
|Бернли
|3
|4
|11
|Сток Сити
|3
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Суонси Сити
|3
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|3
|15
|Лестер Сити
|3
|3
|16
|Арсенал Лондон
|3
|3
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|3
|1
|18
|Борнмут
|3
|0
|19
|Кристал Пэлас
|3
|0
|20
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|0