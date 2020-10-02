Гвардиола против лучшего тактика в мире, возвращение Ракитича в "Барселону" и новый экзамен для Роналду: 5 матчей, которые нужно посмотреть на выходных

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Гвардиола против лучшего тактика в мире, возвращение Ракитича в "Барселону" и новый экзамен для Роналду: 5 матчей, которые нужно посмотреть на выходных"Лидс Юнайтед" – "Манчестер Сити"

3 октября, 19:30. Лидс, "Элланд Роуд"

Гвардиола едет в гости к своему идеологическому наставнику. В 4–м туре новичок АПЛ "Лидс" будет принимать "Манчестер Сити", который уже успел испытать первое фиаско в чемпионате. Зато "Лидс" стартовал довольно удачно – после поражения от "Ливерпуля" йоркширцы переиграли "Фулхэм" и "Шеффилд Юнайтед". Перед отчетным поединком "Лидс" опережает "Манчестер Сити" на 3 очка – правда, "горожане" имеют игру в запасе. В прошлом туре "Сити" опозорились в домашнем матче с "Лестером", пропустив 5 голов на "Этихаде". Против "Лидса" осечки быть не может, иначе команда Гвардиолы рискует отпустить конкурентов уже на старте чемпионата. К слову, сам Хосеп признавался, что восхищается работой Марсело Бьелсы – именно идеи чилийца легли в основу философии Гвардиолы. Еще в 2012 году Пеп называл его лучшим тренером мира, отмечая уникальный стиль игры команд Марсело. Впрочем, в субботу все сантименты отойдут на второй план, а на первом месте будет стоять необходимость получить результат.

"Лацио" – "Интер"

4 октября, 16:00. Рим, "Стадио Олимпико"

В рамках 3-го тура Серии "А" "нерадзурри" поедут в столицу, где сыграют против местного "Лацио" один из центральных поединков уик-энд. Команда Антонио Конте попытается продолжить выигрышную серию, ведь в текущем сезоне еще не понесла потерь. "Фиорентина" и "Беневенто" получили от миланской банды полный шкаф голов (хотя и сами успели пропустить емало) – таким образом, не совсем надежную оборону "лациале" ожидает сложное испытание. Тем более, с учетом того, что посреди недели подопечные Индзаги уступили Аталанте со счетом 1:4. В сезоне 2019/20 именно банда Конте стала главным конкурентом "Ювентуса" в борьбе за Скудетто. Приличное усиление в межсезонье намекает на то, что в Милане хотят наконец прервать гегемонию "старой синьоры". Победа над командами калибра "Лацио" позволит "Интеру" подтвердить чемпионские амбиции.

"Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхэм"

4 октября, 18:30. Манчестер, "Олд Траффорд"

Жозе Моуринью возвращается на "Олд Траффорд". "Тоттенхэм" и МЮ не слишком убедительно начали сезон 2020/21. Манкунианцы были биты "Кристал Пэлас", а "Брайтон" обыграли после пенальти, назначенного уже после финального свистка. Зато "Тоттенхэм" добыл лишь 4 очка в трех матчах – не совсем тот показатель, которого ожидали от амбициозного лондонского коллектива. Гарет Бэйл все еще не может дебютировать за "шпор" из-за травмы. А вот в Сульшера практически нет потерь – в лазарете только резервисты вроде Туанзебе или Ромеро. Безусловно, Моуринью захочет подложить свинью своему бывшему клубу, из которого был уволен в декабре 2018-го. Хотя МЮ имеет существенное преимущество перед этим поединком. В четверг "Тоттенхэм" сыграл в Лиге Европы против "Маккаби" из Хайфы, по итогам которого пробился в групповой турнир. Встреча получилась довольно легкой для подопечных Моуринью, которые забили сопернику 7 голов, но именно команда Сульшера получила преимущество в физической готовности, ведь в течение недели целенаправленно готовилась именно к встрече со "шпорами".

"Барселона" – "Севилья"

4 октября, 22:00. Барселона, "Камп Ноу"

Безусловно, дуэль "Барсы" и "Севильи" является изюминкой 4-го тура Ла Лиги. Рональд Куман отлично начал свою карьеру в каталонском гранде – две уверенные победы в двух матчах. "Вильярреал" и "Сельта" были биты без шансов, но в лице "Севильи" "Барселона" получила пока самого крепкого соперника на старте сезона. Также на "Камп Ноу" возвращается Иван Ракитич, который недавно перешел в "Севилью" именно из "Барселоны", отдав перед этим каталонцам 6 лет карьеры. Нет сомнений, что это будет очень важный поединок для хорвата. "Сине-гранатовые" являются явным фаворитом противостояния, хотя и "нервионцы" еще не теряли очков в текущем чемпионате – чья-то серия непременно прервется. Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, в составе которых феерит Ансуи Фати – именно 17-летний форвард является главной звездой "Барселоны" в стартовых матчах. Лионель Месси официально прекратил "войну" с клубом, что тоже должно положительно повлиять на микроклимат в команде. Словом, потеря очков подопечными Кумана станет большой неожиданностью.

"Ювентус" – "Наполи"

4 октября, 21:45. Турин, "Ювентус Стэдиум"

Встреча в Турине – безапелляционно центральный поединок 3-го тура в Италии. "Наполи" после побед в двух стартовых матчах чемпионата поедет в гости к постоянному обладателя Скудетто последних 9–ти сезонов. "Ювентус" уже потерял очки в матче с "Ромой", поэтому победа над бандой Гаттузо станет неплохой реабилитацией. Впрочем, вряд ли у Роналду и компании будет легкая игра, ведь неаполитанцы еще не пропустили в свои ворота ни одного мяча. Правда, и соперники были не очень серьезные – посредственные "Парма" и "Дженоа". Поэтому и для гостей встреча имеет большое значение – как раз результат игры с "Ювентусом" позволит оценить перспективы "Наполи" в текущем сезоне. Криштиану Роналду забил уже 3 гола в чемпионате. Именно португалец является основной ставкой Андреа Пирло, ведь у туринцев есть определенные проблемы с составом. Против "Наполи" по разным причинам не смогут сыграть Рабьо, Де Лигт, Алекс Сандро, Хедира и Бернардески, тогда как у гостей почти все игроки основной обоймы готовятся к игре. Не сыграет только Зелински, у которого обнаружили коронавирус!

Игорь Малиенко soccernews.ru
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