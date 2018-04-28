Гвардиола против ухода Артеты в "Арсенал"

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Гвардиола против ухода Артеты в "Арсенал"

Ранее СМИ заявляли, что Микель Артета может возглавить "Арсенал".

Как сообщает Todomercadoweb, Хосеп Гвардиола выступает против ухода Артеты из "Манчестер Сити", где тот является помощником главного тренера.

Напомним, что Артета выступал за "Арсенал" с 2011 по 2016 год.

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