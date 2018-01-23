Гвардиола проведет 500-й матч в тренерской карьере

Ответный полуфинальный матч Кубка Англии против "Бристоль Сити" станет 500-м в карьере главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.

Напомним, что 47-летний каталонский специалист начал работать в 2008 году, возглавив "Барселону". Затем также тренировал "Баварию".

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