Гвардиола провёл юбилейный матч в тренерской карьере
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола достиг серьёзной отметки по числу матчей в тренерской карьере.
Как сообщает Sky Sports Statto, испанец накануне провёл 600-ю игру в качестве коуча на топ-уровне.
Юбилейной для Гвардиолы стала встреча с "Аталантой" в рамках группового этапа Лиги Чемпионов.
В активе 48-летнего специалиста 192 матча во главе "Манчестер Сити", 247 - "Барселоны", 161 - "Баварии".
В 600 поединках Гвардиола со своими командами одержал 448 побед (74,6%).
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|М
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|Вулверхэмптон
|11
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|Бернли
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Астон Вилла
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|11
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|Саутгемптон
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