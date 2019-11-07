Гвардиола провёл юбилейный матч в тренерской карьере

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола достиг серьёзной отметки по числу матчей в тренерской карьере.

Как сообщает Sky Sports Statto, испанец накануне провёл 600-ю игру в качестве коуча на топ-уровне.

Юбилейной для Гвардиолы стала встреча с "Аталантой" в рамках группового этапа Лиги Чемпионов.

В активе 48-летнего специалиста 192 матча во главе "Манчестер Сити", 247 - "Барселоны", 161 - "Баварии".

В 600 поединках Гвардиола со своими командами одержал 448 побед (74,6%).

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