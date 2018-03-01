Гвардиола проводит 100-й матч во главе "Манчестер Сити"

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Гвардиола проводит 100-й матч во главе "Манчестер Сити"

В матч 28-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" в гостях играет с "Арсеналом" (3:0, перерыв).

Эта встреча является сотой для Хосепа Гвардиолы во главе манкунианцев. При нем команда одержала 68 побед, 18 раз сыграла вничью и потерпела 13 поражений.

Напомним, что несколько недель "Манчестер Сити" стал обладателем Кубка английской Лиги, а также уверенно лидирует в Премьер-лиге.

Не пропустите: "Манчестер Сити" забил шесть голов "Арсеналу" шестью последними ударами в створ ворот. | http://soccernews.ru

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