Гвардиола: "Пусть меня штрафуют, но я продолжу поддерживать Каталонию"

Теги манчестер ситихосеп гвардиола

Гвардиола: "Пусть меня штрафуют, но я продолжу поддерживать Каталонию"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что он продолжит носить желтую ленточку в поддержку независимости Каталонии, несмотря на обвинения со стороны Футбольной ассоциации Англии (FA).

"Я готов принять штраф. Но я лишь человек. В Англии произошел Brexit, а также приняли решение о референдуме в Шотландии. А в Каталонии людей обвинили в мятеже, хотя у них не было оружия, а только голоса. В FA знают, что я всегда буду носить желтую ленточку", - приводит слова Гвардиолы AS.

Не пропустите: Гвардиола убеждает Крооса перейти в "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru

комментарии
Stepan Grigoryan

После такого ГВАРДИОЛА ДОСТОЕН ТРОЕКРАТНОГО УВАЖЕНИЯ. RESPEKT GUARDIOLA !!!

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Пьянь

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