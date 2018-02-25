Гвардиола: "Пусть меня штрафуют, но я продолжу поддерживать Каталонию"



Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что он продолжит носить желтую ленточку в поддержку независимости Каталонии, несмотря на обвинения со стороны Футбольной ассоциации Англии (FA).

"Я готов принять штраф. Но я лишь человек. В Англии произошел Brexit, а также приняли решение о референдуме в Шотландии. А в Каталонии людей обвинили в мятеже, хотя у них не было оружия, а только голоса. В FA знают, что я всегда буду носить желтую ленточку", - приводит слова Гвардиолы AS.

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