Гвардиола: "Рад, что мы станем чемпионами на глазах у своих фанатов"

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Гвардиола: "Рад, что мы станем чемпионами на глазах у своих фанатов"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался после матча 34-го тура английской Премьер-лиги против "Тоттенхэма".

"После первых 15 минут я сказал, что мы будем чемпионами, учитывая то, как мы отреагировали на произошедшее в последнее время. У нас будет шанс выиграть титул в матче с "Суонси", и мы попытаемся его использовать. Мы рассчитываем только на себя. Рад, что мы станем чемпионами на глазах у своих фанатов" - цитирует Гвардиолу BBC.

Не пропустите видеообзор матча "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru

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2 Манчестер Юнайтед 33 71
3 Ливерпуль 34 70
4 Тоттенхэм 33 67
5 Челси 33 60
6 Арсенал Лондон 33 54
7 Бернли 33 52
8 Лестер Сити 33 43
9 Эвертон 34 42
10 Ньюкасл Юнайтед 33 41
11 Борнмут 34 38
12 Уотфорд 34 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 33 35
14 Хаддерсфилд Таун 34 35
15 Вест Хэм Юнайтед 32 34
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