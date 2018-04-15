Гвардиола: "Рад, что мы станем чемпионами на глазах у своих фанатов"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался после матча 34-го тура английской Премьер-лиги против "Тоттенхэма".

"После первых 15 минут я сказал, что мы будем чемпионами, учитывая то, как мы отреагировали на произошедшее в последнее время. У нас будет шанс выиграть титул в матче с "Суонси", и мы попытаемся его использовать. Мы рассчитываем только на себя. Рад, что мы станем чемпионами на глазах у своих фанатов" - цитирует Гвардиолу BBC.

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