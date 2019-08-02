Гвардиола расхвалил Клоппа перед матчем Суперкубка Англии

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Гвардиола расхвалил Клоппа перед матчем Суперкубка Англии

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал, что думает о предстоящем матче Суперкубка Англии с "Ливерпулем".

Матч состоится 4 августа и начнется в 17:00 (мск).

"Мы уже хорошо знаем друг друга, это облегчает нам проблему. Мы готовы начать все с нуля, мы готовы принять этот удар.

Клоп - чудесный топ-тренер. Играть с его командами - невероятный вызов для меня. Он очень позитивный. Его поведение, его обнимашки, улыбка, от него исходит позитив. Это здорово для футбола", - сказал Пеп.

В минувшем сезоне "Ливерпуль" стал победителем Лиги чемпионов. "Манчестер Сити" стал победителем чемпионата Англии.

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