Гвардиола расхвалил Конте

Теги манчестер ситихосеп гвардиолачелсиантонио конте

Гвардиола расхвалил Конте

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отметил вклад наставника "Челси" Антонио Конте в английский футбол.

"Я думаю, что Конте оставит свой след в АПЛ. Антонио многое сделал для футбола в Англии, но многие не понимают этого. Он представил новую тактическую схему. Многим командам, даже "Арсеналу", пришлось подражать "Челси". Тактически, он мастер" - приводит слова Гвардиолы Football Italia.

Напомним, что поединок между "Манчестер Сити" и "Челси" состоится 3 марта.

Читайте также: Гвардиола: "Остались последние шаги к чемпионству". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Два матча чемпионата Италии перенесены из-за смерти капитана "Фиорентины"

Два матча чемпионата Италии перенесены из-за смерти капитана "Фиорентины"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 28 75
2 Ливерпуль 29 60
3 Манчестер Юнайтед 28 59
4 Тоттенхэм 29 58
5 Челси 28 53
6 Арсенал Лондон 28 45
7 Бернли 29 40
8 Лестер Сити 29 37
9 Уотфорд 29 36
10 Эвертон 29 34
11 Борнмут 29 33
12 Брайтон & Хоув Альбион 28 31
13 Суонси Сити 29 30
14 Вест Хэм Юнайтед 29 30
15 Хаддерсфилд Таун 29 30
16 Ньюкасл Юнайтед 29 29
17 Саутгемптон 29 28
18 Кристал Пэлас 28 27
19 Сток Сити 29 27
20 Вест Бромвич Альбион 29 20
Полная таблица

топ-5 тегов