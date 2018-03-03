Гвардиола расхвалил Конте

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отметил вклад наставника "Челси" Антонио Конте в английский футбол.

"Я думаю, что Конте оставит свой след в АПЛ. Антонио многое сделал для футбола в Англии, но многие не понимают этого. Он представил новую тактическую схему. Многим командам, даже "Арсеналу", пришлось подражать "Челси". Тактически, он мастер" - приводит слова Гвардиолы Football Italia.

Напомним, что поединок между "Манчестер Сити" и "Челси" состоится 3 марта.

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